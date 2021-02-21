Побывавший на Луне астронавт отреагировал на посадку американского марсохода

Побывавший на Луне пилот «Аполлона 11» астронавт Базз Олдрин отреагировал на посадку американского марсохода Perseverance, поздравив сотрудников Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Об этом сообщает Fox News.

91-летний уроженец Нью-Джерси, вошедший в историю как второй побывавший на Луне после Нила Армстронга во время миссии «Аполлон-11» в июле 1969 года, долгое время выступал в поддержку космической программы США по исследованию Марса. «Думаю, что это большая дань уважения всем сотрудникам НАСА во главе с Джимом Бриденстайном и всеми другими людьми, особенно в диспетчерской в Лаборатории реактивного движения (JPL)», — заявил он.

Астронавт признался, что еще 10-20 лет назад озвучил прогноз, согласно которому, люди смогут оказаться на Красной планете уже в 2030-2033-м. Он отметил, что не все с ним согласны — некоторые считают, что это слишком рано.

Американский ровер Perseverance успешно высадился на Марсе 19 февраля. С помощью него специалисты НАСА рассчитывают обнаружить следы существования жизни на Марсе в далеком прошлом.

Президент США Джо Байден ранее поздравил специалистов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства с успешной посадкой Perseverance.