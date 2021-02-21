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Побывавший на Луне астронавт отреагировал на посадку американского марсохода

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Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Побывавший на Луне пилот «Аполлона 11» астронавт Базз Олдрин отреагировал на посадку американского марсохода Perseverance, поздравив сотрудников Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Об этом сообщает Fox News.

91-летний уроженец Нью-Джерси, вошедший в историю как второй побывавший на Луне после Нила Армстронга во время миссии «Аполлон-11» в июле 1969 года, долгое время выступал в поддержку космической программы США по исследованию Марса. «Думаю, что это большая дань уважения всем сотрудникам НАСА во главе с Джимом Бриденстайном и всеми другими людьми, особенно в диспетчерской в Лаборатории реактивного движения (JPL)», — заявил он.

Астронавт признался, что еще 10-20 лет назад озвучил прогноз, согласно которому, люди смогут оказаться на Красной планете уже в 2030-2033-м. Он отметил, что не все с ним согласны — некоторые считают, что это слишком рано.

Американский ровер Perseverance успешно высадился на Марсе 19 февраля. С помощью него специалисты НАСА рассчитывают обнаружить следы существования жизни на Марсе в далеком прошлом.

Президент США Джо Байден ранее поздравил специалистов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства с успешной посадкой Perseverance.

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