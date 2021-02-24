Судзуки уйдет из Suzuki

Глава японского автоконцерна Suzuki Осаму Судзуки уйдет из компании после 40 лет работы в ней на разных руководящих должностях, сообщает агентство Kyodo.

Судзуки покинет нынешний пост в июне после общего собрания акционеров. При этом он будет назначен на должность старшего советника.

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Ожидается, что новым главой Suzuki станет сын Судзуки Тосихиро. Он уже сделал несколько программных заявлений, в частности сказал, что компании предстоит «отреагировать на разворот мира в сторону снижения углеродных выбросов».

91-летний Осаму Судзуки взял нынешнюю фамилию после того, как женился на внучке основателя компании Мичио Судзуки. Карьеру в Suzuki он начал в 1958 году, а руководящую должность впервые занял в 1978-м.

С тех пор Судзуки успел поработать президентом, генеральным директором и председателем совета директоров. В последнем качестве он пробудет до июня.