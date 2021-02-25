В Польше смоделировали сценарий ядерной войны России и НАТО

Журналисты польского издания Gazeta Polska смоделировали сценарий ядерной войны России и НАТО. По их мнению, в случае конфликта российская сторона будет готова применить «самое смертоносное оружие», передает «МК».

Издание утверждает, что российские военные разработали план действий для нейтрализации сил на восточном фланге НАТО в случае столкновения. В частности, атака может быть проведена с территории Калининградской области, отмечается в статье.

По мнению экспертов, стратегическое положение этого места и разнообразие оружия, которое там размещено, может обеспечить успех российской стороне уже в первые часы возможной войны. При этом Россия считает, что относительный мир в Европе может гарантировать отказ НАТО от большинства своих оборонных планов, а также вывод войск и техники из стран на восточном фланге, добавили они.

В феврале глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард оценил вероятность ядерной войны с Россией или Китаем. По его мнению, Москва и Пекин начали проводить агрессивную политику, и подобные действия не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона. В России заявление американского военного раскритиковали.