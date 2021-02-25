Компания главы Twitter вложила десятки миллионов долларов в биткоин

Платежный сервис Square, который возглавляет глава Twitter Джек Дорси, купил 3318 биткоинов на сумму 170 миллионов долларов. Криптовалюта составляет примерно пять процентов от рыночных активов компании по итогам 2020 года, говорится в отчете Square.

В октябре 2020 года Square уже вложил в биткоины десятки миллионов долларов (около 50). Компания отмечала, что намерена не продавать криптовалюту на протяжении долгого времени. В Square отметили, что будут отражать в отчетности убытки от снижения стоимости цифровых активов, а прибыль от них будет раскрыта только после продажи.

Компания Tesla, которая купила в январе биткоины на 1,5 миллиарда долларов, уже заработала на них 1,08 миллиарда долларов. К 19 февраля средства выросли до 2,58 миллиарда долларов. При этом биткоин оказался для Tesla выгоднее продаж машин. В 2020 году продажи принесли автогиганту 721 миллион долларов. Tesla является второй публичной компанией по величине биткоинов в портфеле. Лидером списка остается MicroStrategy Inc.

Самая популярная криптовалюта планеты 20 февраля установила новый исторический рекорд и пробила отметку в 57 тысяч долларов за коин. С начала 2021 года биткоин подорожал более чем на 90 процентов. Однако 23 февраля стоимость биткоина за несколько часов рухнула более чем на 10 процентов, до 49 169 долларов.