Судья разрешил женщине умереть вопреки желанию ее родственников

Судья из Лондона, Англия, разрешил умереть зараженной коронавирусом женщине вопреки желанию ее родственников. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В январе британка, которой было около 30 лет, заразилась коронавирусом. В это время она находилась дома и была на 32 неделе беременности (средняя продолжительность беременности длится 38 недель, — прим. «Ленты.ру»).

Пациентку доставили в больницу. Вскоре после этого врачи провели ей кесарево сечение и извлекли ребенка. Они установили, что у больной отказали поджелудочная железа и одно легкое. Пациентку ввели в состояние искусственной комы.

Специалисты сочли, что сделали все возможное, чтобы улучшить состояние больной, однако, безрезультатно. Шанс женщины вернуться к жизни был равен нулю.

Муж и сестра пациентки считали, что лечение должно было продолжаться. Они подчеркнули, что мусульмане верят, что только Аллах может закончить жизнь человека. «Мы верим в чудеса. Мы умираем тогда, когда предначертано богом. Для нас отключить аппарат жизнеобеспечения — это все равно что попросить кого-то совершить убийство», — отметила сестра больной.

Во вторник, 23 февраля, судья Джастис Хейден (Justice Hayden) рассматривал дело в экстренном порядке.

Он принял во внимание, что женщина страдала от болезни Аддисона — редкого заболевания эндокринной системы, при котором надпочечники перестают вырабатывать необходимое количество гормонов.

Хейден постановил, что врачи могут отключить пациентку от системы жизнеобеспечения. Хейден отметил, что врачи приготовили план паллиативной помощи, и семья женщины сможет увидеть ее. «Цель не в том, чтобы сократить ее жизнь, а в том, чтобы избежать продления ее предсмертных мучений», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в бельгийском городе Гент три врача предстанут перед судом по обвинению в незаконной эвтаназии. Родственники покойной полагают, что женщина соврала врачам, чтобы получить право на летальную инъекцию.