Три врача умертвили пациентку с разбитым сердцем и попали под суд

В бельгийском городе Гент три врача предстанут перед судом по обвинению в незаконной эвтаназии. Это первое уголовное дело в Бельгии, связанное с эвтаназией, пишет сайт Daily Mail.

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27 апреля 2010 года врач, имя которого не называется, исполнил просьбу 38-летней Тайн Нис (Tine Nys) и сделал ей летальную инъекцию. Эвтаназия проводилась в присутствии ее лечащего врача и психиатра. Основанием для этого было расстройство аутического спектра, которым страдала женщина.

В 2018 году родственники Нис заявили, что у нее не было расстройства аутического спектра — одного из условий, необходимого для проведения процедуры. Они полагают, что женщина соврала врачам, чтобы получить право на летальную инъекцию. По их версии, она хотела расстаться с жизнью из-за разбитого после неудачных отношений сердца. Кроме того, родственники считают, что женщину умертвили непрофессионально. В частности, сестра Нис рассказала, что во время процедуры ее просили подержать иглу.

Если стороне обвинения удастся доказать, что у Нис не было неизлечимого психиатрического заболевания, врачам грозит тюремное заключение.

Эвтаназия была легализована в Бельгии в 2002 году. Право на нее получают взрослые люди, которые столкнулись с невыносимыми физическими или психическими страданиями в результате серьезного и неизлечимого заболевания.

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