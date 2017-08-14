Престарелые супруги из Нидерландов совершили одновременную эвтаназию

Муж и жена из нидерландского города Дидан одновременно ушли из жизни при помощи эвтаназии. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает The Daily Telegraph.

91-летние Ник и Трис Элдерхорст умерли в окружении родных и близких. Одна из их дочерей рассказала, что перед смертью они крепко поцеловали друг друга и взялись за руки.

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Супруги прожили вместе 65 лет. В последние годы их здоровье значительно ухудшилось. Ник с трудом передвигался после инсульта, пережитого в 2012 году. Трис тоже едва ходила и страдала от потери памяти. Она боялась, что после смерти мужа попадет в дом престарелых. Им хотелось умереть вместе.

Нидерланды легализовали эвтаназию в 2002 году. В 2016 году ее совершил 6091 житель страны. Требования, которые закон предъявляет к участникам этой процедуры, делают одновременный уход из жизни исключительно редким событием.

В мае сообщалось, что российская компания «Мегаполис-курорт» планирует предложить россиянам туры в Швейцарию с целью эвтаназии.