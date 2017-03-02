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Итальянский политик попал под следствие из-за эвтаназии парализованного диджея

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Марко Каппато
Марко Каппато

Итальянский политик Марко Каппато стал фигурантом расследования после эвтаназии диджея Фабио Антониани. Об этом в среду, 1 марта, сообщает La Stampa,

По сведениям издания, 27 февраля музыкант, известный под творческим именем DJ Fabo, добровольно ушел из жизни в одной из швейцарских клиник. После автомобильной аварии в 2014 году в Индии он ослеп и был парализован.

В январе Антониани с помощью своей девушки записал видеопросьбу к президенту Италии предоставить ему право на эвтаназию на родине. Власти страны не приняли соответствующий закон, и близкие пострадавшего решили обратиться в медцентр в Швейцарии. Каппато помог им в данном вопросе.

28 февраля политик сам пришел в полицию в Милане и рассказал, как помог парализованному диджею осуществить его стремление, а сейчас продолжает оказывать содействие в том же другим безнадежным больным.

После этого Каппато был внесен в число подозреваемых по статье УК Италии «Подстрекательство к самоубийству или помощь в его совершении». По ней виновному грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

На 13 марта в нижней палате итальянского парламента намечено рассмотрение законопроекта о так называемом биологическом завещании. В документе указано, какую медпомощь подписавший его хотел или не хотел бы получать в случае серьезной болезни или недееспособности. Также там предусмотрена возможность отдать распоряжение не продлевать жизнь искусственно и позволить умереть без поддерживающей аппаратуры.

Поводом для быстрого поступления проекта закона в парламент стал инцидент с Фабио Антониани.

Марко Каппато известен тем, что давно добивается восстановления в Италии запрещенной в 2011 году эвтаназии.

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