Родившая двойняшек с разницей в полтора месяца россиянка раскрыла впечатления

Жительница Санкт-Петербурга Виктория, родившая два года назад двойняшек с разницей в полтора месяца, раскрыла впечатления от материнства в беседе с «КП».

Россиянка рассказала, что попала в больницу на пятом месяце беременности. У женщины начали внезапно отходить воды из одного плодного пузыря. «Под конец 26-ой недели начались сильные боли в животе. Врачи осмотрели меня и отправили рожать», — заявила Виктория.

В октябре 2018 года она родила девочку Алену, она весила лишь килограмм и сразу после рождения оказалась в реанимации. При этом младший из двойняшек — Василий — оставался в утробе матери.

По словам Виктории, пока она ждала вторые роды, врачи не рассказывали подробностей о состоянии новорожденной дочери. «Я даже не могла сходить на нее посмотреть, потому что мне совсем нельзя было вставать», — рассказала она.

Виктория отметила, что сейчас брат и сестра практически неразлучны. «Детки сообразительные и самостоятельные. Сами уже кушают, ходят. Только вот Аленка пока опирается на все. Врачи поставили диагноз ДЦП», — сказала она.

Россиянка заявила, что в МФЦ, когда делали детям документы, не поверили, что такое возможно. «Думали, что дети либо приемные, либо в документах опечатка», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в английском городе Тонтон женщина родила близнецов с разницей в два года. Карен успешно перенесла процедуру ЭКО и 1 сентября 2018 года родила сына Кэмерона. После родов британка снова прибегла к ЭКО и забеременела, но у нее случился выкидыш. Следующая попытка оказалась успешной, и 15 сентября 2020 года на свет появилась дочь Изабелла.