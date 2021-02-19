Близнецы случайно забеременели одновременно и родили с разницей в сутки

Сестры-близнецы из американского города Форт-Уэрт, штат Техас, родили в одной больнице с разницей в несколько часов. Об этом сообщает издание Essential baby.

Кеинд Адедайо (Kehinde Adedayo) и Тайво Алуко (Taiwo Aluko) забеременели примерно в одно и то же время в июне 2020 года, хотя изначально не планировали заводить детей одновременно.

Роды у женщин также начались в одно время. Их доставили в одну и ту же больницу. Адедайо первой родила здоровую дочь, которую назвала Зоуи (Zoey). Ребенок весил более трех килограммов.

Спустя 28 часов ее сестра Алуко родила сына Тони. Он весил ненамного меньше, чем его двоюродная сестра.

«Я хотела удивить Кеинд и попросить мою маленькую дочь принести ей положительный тест на беременность, когда она будет меньше всего этого ожидать. Как оказалось, она планировала устроить тот же сюрприз для меня, когда ее двухлетний сын принес мне ее положительный тест в тот же вечер», — сказала Алуко.

Даже сотрудники больницы были удивлены таким совпадением.

Ранее сообщалось, что сестры-близнецы родили дочерей с разницей в 90 минут в собственный день рождения. Их первые дети родились с разницей в десять недель, поэтому они намеренно планировали вторую беременность так, чтобы снова родить детей примерно в одно время.