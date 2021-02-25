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Байден разрешил некоторым иностранцам въезд в США

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Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден отменил указ бывшего главы государства Дональда Трампа, который в апреле 2020 года запретил въезд в страну некоторым категориям иностранцев. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом, иммигрантам, «представляющих собой риск для рынка труда США» во время пандемии коронавируса, вновь разрешили въезжать в страну.

По словам Байдена, прокламация его предшественника мешает отраслям экономики США, которые используют таланты со всего мира, мешает членам семей граждан Соединенных Штатов и обладателям статуса законных постоянных жителей воссоединиться со своими семьями.

22 апреля 2020 года Трамп подписал указ, который временно запрещает иммиграцию в США вследствие влияния пандемии коронавируса на экономику страны. По словам американского лидера, такая мера направлена на защиту американских рабочих. Помимо этого, ограничение иммиграции поможет сохранить ресурсы в области здравоохранения, добавил Трамп.

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