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Арестован еще один фигурант по делу экс-замминистра науки России о мошенничестве

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Марина Лукашевич
Марина Лукашевич
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Тверской суд Москвы арестовал бывшего директора департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России Артемия Рожкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Он проходит как подозреваемый по делу бывшего заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич. Бывшая чиновница является фигурантом дела по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). Ущерб по делу следствие оценивает в 50 миллионов 385 тысяч рублей.

О задержании Лукашевич и чиновника Россотрудничества Михаила Попова стало известно 3 июля. По версии следствия, в 2016 году она, будучи руководителем коммерческой организации, получила бюджетные средства и заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки. При этом выполнение работ в полном объеме не планировалось. Заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве, а сумма ущерба превысила 50 миллионов рублей.

Марина Лукашевич была назначена на должность статс-секретаря — замминистра науки и высшего образования 19 июля 2018 года. После ареста чиновницы в 2020-м премьер-министр России Михаил Мишустин освободил ее от должности.

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