Советы для здоровья от звезды фильмов Marvel насторожили службу здравоохранения

Советы для здоровья от американской актрисы Гвинет Пэлтроу насторожили Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS). Об этом сообщает BBC News.

Звезда фильмов Marvel опубликовала новый пост на своем сайте Goop, в котором рассказала, как переболела коронавирусной инфекцией и что помогло ей справиться с болезнью. Она поведала, что после выздоровления у нее еще долго была «слабость и туман в голове», поэтому она обратилась к так называемой функциональной медицине: перешла на кетодиету, начала практиковать интервальное голодание, отказалась от сахара и алкоголя. По признанию актрисы, она довольна результатами собственного подхода к избавлению от последствий вируса.

На публикацию обратил внимание глава NHS Стивен Поуис. Он отметил, что организация не советовала бы пользоваться указанными Пэлтроу методами. «Как и вирус, дезинформация быстро распространяется, мутирует и эволюционирует. Поэтому на YouTube и других социальных медиаплатформах лежит реальная ответственность. Я узнал, что Гвинет Пэлтроу, к сожалению, все еще страдает от последствий COVID-19. Мы желаем ей скорейшего выздоровления, но некоторые из решений, которые она предлагает, NHS бы не рекомендовала», — заявил руководитель службы. Поуис подчеркнул, что к заболеванию следует отнестись серьезно и применять при лечении, прежде всего, научный подход.

Известно, что артистка является сторонницей нетрадиционной медицины. У Пэлтроу есть сайт Goop, на котором она периодически публикует авторские рекомендации для здоровья и продает свои товары. Ранее она представила новую секс-игрушку.