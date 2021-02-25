Обнаружена ранее неизвестная группа насекомых

Палеонтологи Университета Саймона Фрейзера в Канаде выяснили, что ископаемые насекомые, которые 150 лет ошибочно классифицировались как равнокрылые стрекозы, на самом деле являются совершенно новой, ранее неизвестной группой членистоногих. Главное отличие между ними заключается в форме головы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Zootaxa.

Равнокрылые стрекозы имеют короткие широкие головы с круглыми большими глазами по бокам, однако у ископаемых насекомых головы были более вытянутыми вперед и имели относительно небольшие глаза, которые не так сильно выдавались в стороны. Ранее предполагалось, что отличия были ложными и вызваны деформацией при образовании окаменелостей. Новая группа родственна равнокрылым стрекозам и была определена как подотряд Cephalozygoptera.

Самый старый из известных видов Cephalozygoptera жил в эру динозавров в меловом периоде в Китае, а возраст более молодых окаменелостей, найденных во Франции и Испании, составляет около 10 миллионов лет. По словам ученых, они играли важную роль в поддержании пищевых цепочек в водно-болотных угодьях на территории древней Британской Колумбии в Канаде и штата Вашингтон в США. Причина их вымирания остается загадкой.