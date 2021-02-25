Названа стоимость ремонта Капитолия после штурма

На ремонт Капитолия после штурма 6 января понадобится не меньше 30 миллионов долларов. Такую стоимость назвал штатный архитектор Капитолия Бретт Блэнтон, передает телеканал CNN.

Специальные слушания, посвященные нанесенному зданию ущербу, прошли в комитете по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США. Блэтон направил письменное заявление, в котором сообщил, что комитет уже выделил на восстановление Капитолия 30 миллионов долларов. Однако, по его словам, эта сумма может возрасти.

Блэтон рассказал, что во время беспорядков в здании были выбиты стекла и двери, а на старинные статуи, фрески и картины попали вредоносные химикаты из перцовых баллончиков и огнетушителей. Архитектор отметил, что для восстановления драгоценных произведений искусства потребуется профессиональная очистка и консервация.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.