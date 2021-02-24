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Бывшего полицейского обвинили в нападении на полицию при штурме Капитолия

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Томас Уэбстер
Томас Уэбстер
Кадр: U.S. Department of Justice

Бывшего офицера полицейского управления Нью-Йорка обвинили в нападении на полицейского во время штурма Капитолия. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на федеральных прокуроров.

52-летний Томас Уэбстер явился с повинной в офис ФБР в Нью-Йорке. По сведениям прокуратуры, мужчина ударил сотрудника полиции алюминиевым флагштоком. Затем Уэбстер принялся бить полицейского руками и стягивать с него обмундирование, тем самым перекрыв офицеру доступ к воздуху.

Уэбстеру предъявлены обвинения по шести пунктам, включая нападение на полицейского с применением смертоносного оружия, воспрепятствование работе полиции, насильственное проникновение и нарушение общественного порядка на территории Капитолия.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

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