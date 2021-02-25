Перечислены правила сна для сохранения молодости и красоты

Сон в течение семи-девяти часов в соответствии с циркадными ритмами, правильная поза, снижение объема потребляемой жидкости за три-четыре часа перед сном, а также очищение лица и грамотный уход позволят дольше сохранить молоость и красоту. Такие правила сна перечислила доктор медицинских наук, врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева в интервью радио Sputnik.

По ее словам, большое влияние на состояние кожи оказывает продолжительность сна. Так, из-за дефицита сна нарушаются циркадные ритмы и ухудшается гормональное регулирование обменных процессов. Врач посоветовала раньше ложиться и раньше вставать, что «более биологически правильно в соответствии с ритмами восхода и захода солнца». «Даже если вы спите семь-восемь часов, но это, например, дневной сон, а не ночной, это все равно нарушение циркадных ритмов», — объяснила она. Также перед сном не стоит пить большое количество жидкости.

Кроме того, Жабоева призвала обратить внимание на позу сна. Она должна быть удобной и обеспечивать хороший отток лимфы и крови в шее — тогда снизится вероятность отеков и будет обеспечено нормальное кровоснабжение головы. «Подбирать подушку можно любую, главное, чтобы ее высота была не меньше половины размера плеча. Очень важно спать удобно. Главное, чтобы это не было лицом в подушку», — пояснила она.

Перед сном важно тщательно очистить лицо от дневного макияжа и всех загрязнений. Косметические средства лучше наносить за полчаса до сна, чтобы активные ингредиенты успели впитаться в кожу. Дерматолог добавила, что вечерние продукты, как правило, содержат большую концентрацию активных ингредиентов, так как ночью процесс восстановления кожи идет быстрее. При этом засыпать с патчами под глазами категорически не рекомендуется, поскольку силиконовая пленка нарушает дыхание кожи.

Ранее австралийский сомнолог Оливия Ареццоло раскрыла простой способ достижения полноценного сна. По ее словам, употребление омега-3 способствует тому, что человек спит на час дольше и высыпается — это было подтверждено клиническими испытаниями. Также экспертка посоветовала практиковать глубокое дыхание животом и медитацию, пить ромашковый чай и принимать магний.