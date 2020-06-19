Женщина перестала скрывать старость и попала на страницы Vogue

Женщина из Великобритании перестала скрывать седину и пользоваться косметологическими процедурами, в результате чего попала на страницы модного издания Vogue. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что 55-летняя Кэролайн Лабучер (Caroline Labouchere) периодически страдала от депрессии, а в возрасте 20 лет чувствовала себя «брошенной и никчемной». На фоне переживаний у женщины появились преждевременные признаки старения, в частности, седые волосы.

«Мои родители развелись, когда я была ребенком, поэтому с этих пор я чувствовала себя брошенной и неуверенной», — отметила она. Женщина не принимала свою внешность вплоть до 50 лет. Она закрашивала седину, пользовалась омолаживающими кремами, прибегала к ботоксу, принимала таблетки для похудения и выполняла физические упражнения.

Все изменилось в 2017 году, когда дочь Лабучер, работающая моделью, предложила матери пойти на кастинг, так как ее начальник искал моделей с седыми волосами. «Я начала модельную карьеру после того, как босс моей дочери попросил меня стать лицом его бренда. С тех пор мои снимки неоднократно публиковали на страницах британского Vogue. До этого я никогда не чувствовала себя по-настоящему красивой», — призналась женщина.

Amazonian? I feel like the mother of #wonderwoman in this shot. The second from my first lingerie shoot, with my daughter @mimilabouchere. @idsarrieri #lingerie #underwear #lace #forestgreen #desertlife #blending #greyhair #grayhair #empoweredbygrey #mother #bestager #naturalhair #runner #50plus #styleover50 #fiftyplus #mylife #mydubai #elegant #matriarch #power #strength #amazonian #brave #bold Фото опубликовано @carolinelabouchere

По словам Лабучер, сейчас она чувствует себя смело и уверенно. «Я хватаюсь за любую возможность», — добавила она. Кроме того женщина отметила, что секретом ее «красивого старения» являются правильное питание, сон и спорт. «Сейчас я уже не пытаюсь выглядеть моложе, я просто стараюсь сохранить свою кожу в тонусе, чтобы проработать в моделью как можно дольше», — отметила 55-летняя героиня Vogue.

В июне 51-летняя модель Хелена Кристенсен снялась в платье с глубоким декольте для журнала Vogue. На размещенном кадре она позирует в светлом шелковом платье с запахом бренда Dior. Известно, что фотосессия прошла в рамках благотворительной акции, во время которой знаменитости отдают свои старые вещи на продажу.

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