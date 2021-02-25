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Tesla остановила выпуск самого популярного электрокара

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Фото: Globallookpress.com

Американский производитель электрокаров Tesla временно приостановил выпуск своей самой популярной модели — Model 3 — на заводе в Калифорнии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Электрокары не будут собираться с 22 февраля по 7 марта 2021 года. В компании заявили, что выплатят сотрудникам зарплаты за 22 и 23 февраля, но не заплатят за 28 февраля и 1-3 марта, посоветовав им взять отпуск на этот срок. На фоне новостей акции компании на премаркете упали на 3,4 процента, до 716,6 доллара за бумагу.

Tesla от TradingView

В понедельник, 22 февраля, акции Tesla продемонстрировали рекордное падение с сентября 2020 года, подешевев на 8,6 процента. Снижение стоимости бумаг связывают в том числе с твитами главы компании Илона Маска, который за несколько дней до этого написал, что курсы криптовалют биткоин и Ethereum «кажутся высокими».

Это произошло спустя две недели после того, как Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в объеме 1,5 миллиарда долларов. Маск после этого выступил с критикой криптовалюты и сказал, что решение компании полностью не отражает его мнение. На падении акций Tesla состояние предпринимателя сократилось на 15 миллиардов долларов и он перестал быть богатейшим человеком планеты по версии Bloomberg.

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