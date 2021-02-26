Знаменитости полюбили надевать обнажающие грудь бикини и запустили новый тренд

Знаменитости полюбили надевать откровенные купальники и позировать в них для фото. На соответствующие кадры, ставшие трендом в соцсетях, обратили внимание журналисты The Sun.

Так, девушки начали массово публиковать снимки, где они запечатлены в бикини, верхняя часть которых частично обнажает грудь. Флешмоб поддержали участницы британского реалити-шоу Love Island Хлоя Ферри, Джорджия Стил, модели Тэмми Хемброу, Деми Симс, Эмбер Тернер и другие.

Например, Хлоя Ферри поделилась фото, на котором она позирует в комплекте неоново-желтой расцветки, в то время как Джорджия Стил снялась в розовом кроп-топе, который также оголяет нижнюю часть груди.

Фото опубликовано @geesteelx

Манекенщица и фитнес-тренер Тэмми Хэмброу разместила в сети серию снимков в купальнике розового цвета. В свою очередь, Тернер попозировала в откровенном белом топе и спортивных штанах такого же цвета.

Фото опубликовано @tammyhembrow

Тренд поддержала также модель Деми Симс, которая сфотографировалась на фоне пальм и моря в слитном черном купальнике с широким вырезом под грудью.

Фото опубликовано @demsims

Ранее в феврале знаменитости полюбили надевать бикини вверх тормашками и задали новый тренд. Носить купальник необычным способом начали, в частности, сестры Кардашьян-Дженнер, модели Тэмми Хемброу и Наталья Райт, участница шоу Love Island Элли Браун и многие другие.