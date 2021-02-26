Женщина нашла загадочное пушистое существо у себя в саду

Жительница английского города Рамсботтом, графство Большой Манчестер, нашла у себя в саду загадочное пушистое существо и не смогла определить, что это за животное. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

В среду, 24 февраля, Белинда Пэпуорт (Belinda Papworth) обнаружила на заднем дворе своего дома крупное пушистое животное. Сначала она подумала, что это хорошо откормленная крыса, но чем больше она всматривалась в сделанную ею фотографию, тем больше сомневалась в своей догадке.

Англичанка рассказала, что видела, как создание поедало упавший на землю корм для птиц, а затем залезло на дерево. Хвост животного был вдвое короче, чем у крыс. Морда существа тоже не была похожа на крысиную.

Женщина поделилась фотографиями создания в соцсетях и получила более 200 предположений от пользователей. Некоторые заявляли, что это может быть кошка, полевка, хорек, толстая белка или даже безухий кролик. Другие шутили, что это «редчайший неполосатый коричневый тигр», «иранская игуана» или «сибирский хомяк».

Некоторые пользователи сочли, что мордочка зверя похожа на валлаби или опоссума, который бежал откуда-то. Валлаби водятся в дикой природе в графствах Йоркшир и Дербишир.

Вероятность того, что животное является шиншиллой, комментаторы исключили после сравнения фотографий собственных питомцев с животным из сада англичанки.

Предположение о том, что это крыса, вероятно, беременная, оказалось самым популярным среди пользователей соцсетей.

Ранее сообщалось, что рыбаки нашли загадочное тягучее существо на берегу океана в индийском городе Чирала, штат Андхра-Прадеш. Рыбаки сочли, что существо может быть редкой рыбой или животным-мутантом.