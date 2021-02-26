Продажи второго альбома Daft Punk подскочили на восемь тысяч процентов

Продажи цифровых копий второго студийного альбома Discovery французской группы Daft Punk подскочили более чем на восемь тысяч процентов. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Ажиотаж начался на фоне заявления дуэта электронщиков об уходе со сцены.

Этот альбом 2001 года критики посчитали знаковым для электронной музыки, давшим ;жанру новое направление. В него входят такие композиции как «Harder, Better, Faster, Stronger», «One More Time» и «Digital Love». Discovery занял 236 место в списке 500 величайших альбомов всех времен.

Daft Punk объявила, что прекращает свою деятельность, 22 февраля. По этому случаю группа выпустила 8-минутное видео на YouTube, озаглавленное «Эпилог».