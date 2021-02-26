Объявлена дата прощания с актером Вячеславом Голодновым

Объявлена дата прощания с российским актером Вячеславом Голодновым. Об этом сообщает ТАСС.

Гражданская панихида по артисту состоится в субботу, 27 февраля, в 12:00 по московскому времени в Калужском областном драматическом театре.

О кончине Голоднова стало известно ранее 26 февраля. Он умер 25 февраля на 73-м году жизни. Причина смерти не называлась.

Вячеслав Голоднов был наиболее известен широкой публике благодаря роли в ленте «Ворошиловский стрелок». Основным местом работы артиста был Калужский драматический театр.