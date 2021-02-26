Трансгендерная актриса снялась в обнажающем грудь топе для журнала

Трансгендерная актриса сериала «Эйфория» и модель Хантер Шафер (Hunter Schafer) приняла участие в откровенной съемке для модного журнала Vanity Fair и взволновала поклонников. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На первом черно-белом снимке 22-летняя знаменитость позирует в мини-юбке и белом топе, который частично обнажает грудь. Ее образ дополнили массивные браслеты и серьги со стразами. На другом кадре манекенщица запечатлена в кожаном корсете с вырезом под грудью и черной твидовой накидке. На третьем фото она одета в белое платье с широким разрезом и брюки свободного кроя такого же цвета. Публикация набрала 1,3 миллиона лайков.

Фанаты оценили внешний вид знаменитости и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Я перестала дышать», «Кричу! Ты просто сногсшибательна», «О мой бог, ты чертовски красивая», «Не могу наглядеться», «Королева!» — восхищались они.

В августе прошлого года Хантер Шаффер впервые появилась на обложке модного журнала Allure. На одном из размещенных портретов знаменитость засняли с убранными волосами и ярким макияжем. При этом голову, шею и плечо модели покрывали детали футуристичной шляпы.