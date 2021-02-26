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В Ленинградской области в результате стрельбы в кафе погиб человек

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Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

В Шлиссельбурге Ленинградской области массовый конфликт в кафе закончился стрельбой и убийством россиянина. Об этом сообщает издание 47news.

В ночь на 26 февраля в полицию поступила информация о перестрелке в кафе «Баку» на Затонной улице. Группа из нескольких десятков человек пришла в заведение около 23:00. Разговор перерос в конфликт. Один из участников встречи открыл стрельбу, в результате которой 39-летний мужчина получил несколько огнестрельных ранений и скончался.

Возбуждено уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и статье 222 («Незаконный оборот оружия»).

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