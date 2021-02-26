Российские налоговики вышли из «спячки»

Российские налоговые органы вышли из «спячки» и начали наказывать компании за нарушения, которые долгие годы оставались без последствий, пишет РБК со ссылкой на опрошенных юристов.

Речь идет о требовании закона репатриировать (возвращать и зачислять на счета в российских банках) валютную выручку. Оно касается почти всех компаний-экспортеров товаров и услуг, за некоторыми исключениями. К ним относятся, в частности, доходы компаний, попавших под антироссийские санкции, и строительных компаний.

Материалы по теме Маск Всемогущий Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов Маск Всемогущий Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов

Последние могут не репатриировать выручку при условии, что она используется для оплаты расходов на возведение зарубежного объекта. Норма действует с 2003 года, но до недавнего времени фактически не применялась, из-за чего юристы называли ее «спящей».

Однако в начале 2021 года Федеральная налоговая служба (ФНС) предъявила претензии сразу трем российским застройщикам, пренебрегшим требованиями о репатриации. «Трест "Шахтспецстрой"» четыре года строила шахту в Казахстане, российская «дочка» немецкой TyssenKrupp поставляла эскалаторы для Бакинского метрополитена, а «Единая кровельная компания» участвовала в проекте по возведению Рогунской ГЭС в Таджикистане.

Все три зачисляли полученные от заказчиков средства на счета в местных банках. Налоговики не приняли аргументы о том, что деньги нужны были для расходов на местах, и начислили штрафы общей суммой в 376 миллионов рублей. Ответчики уже обжаловали решения судов в вышестоящих инстанциях.