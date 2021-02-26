Российские налоговики вышли из «спячки»

Российские налоговые органы вышли из «спячки» и начали наказывать компании за нарушения, которые долгие годы оставались без последствий, пишет РБК со ссылкой на опрошенных юристов.
Речь идет о требовании закона репатриировать (возвращать и зачислять на счета в российских банках) валютную выручку. Оно касается почти всех компаний-экспортеров товаров и услуг, за некоторыми исключениями. К ним относятся, в частности, доходы компаний, попавших под антироссийские санкции, и строительных компаний.
Последние могут не репатриировать выручку при условии, что она используется для оплаты расходов на возведение зарубежного объекта. Норма действует с 2003 года, но до недавнего времени фактически не применялась, из-за чего юристы называли ее «спящей».
Однако в начале 2021 года Федеральная налоговая служба (ФНС) предъявила претензии сразу трем российским застройщикам, пренебрегшим требованиями о репатриации. «Трест "Шахтспецстрой"» четыре года строила шахту в Казахстане, российская «дочка» немецкой TyssenKrupp поставляла эскалаторы для Бакинского метрополитена, а «Единая кровельная компания» участвовала в проекте по возведению Рогунской ГЭС в Таджикистане.
Все три зачисляли полученные от заказчиков средства на счета в местных банках. Налоговики не приняли аргументы о том, что деньги нужны были для расходов на местах, и начислили штрафы общей суммой в 376 миллионов рублей. Ответчики уже обжаловали решения судов в вышестоящих инстанциях.