Сын телеведущего отобрал микрофон у отца и начал программу сам

Сын британского телеведущего Пита Ноттэджа (Pete Nottage) прервал телеконференцию на канале Channel 4, отобрав у отца микрофон. Ребенок начал программу самостоятельно, пишет Daily Mail.

Из-за карантина Ноттэдж работает из дома. Он собирался анонсировать новый сезон документального сериала «Тайная жизнь зоопарка». Как только прямая трансляция началась, люди услышали детский голос.

«Привет, это папа, и сейчас будет…» — не успел договорить ребенок, когда в дело вмешался его отец. «Эй, что происходит? Нет, нет, нет. Уходи. Иди к маме», — сказал Ноттэдж-старший. После этого он продолжил анонс, зачитав заранее написанный текст.

Вскоре после окончания эфира телеведущий выложил отрывок со своим сыном в соцсети. Подписчики посмеялись над неожиданным появлением ребенка в эфире. «Все шло так хорошо», — написал один из юзеров. «А потом пришел я и все испортил», — пошутил Ноттэдж.

Ранее в сети набрал популярность отрывок утреннего британского шоу This Morning («Этим утром»), в эфире которого двухлетний ребенок неожиданно похлопал свою мать по груди и закричал фразу «Это мамины сиськи».