Ребенок похлопал мать по груди в эфире утреннего шоу и рассмешил ведущих

metro

В сети набирает популярность отрывок утреннего британского шоу This Morning («Этим утром»), в эфире которого двухлетний ребенок неожиданно похлопал свою мать по груди и закричал фразу «Это мамины сиськи». На ролик обратило внимание издание The Mirror.

Во время записи программы ведущие дали слово гостье шоу Кристи Хагедорн, с которой они связались по видеосвязи. В этот момент женщина занималась выпечкой, а ее двухлетний сын Кейд сидел на руках. Кристи рассказывала о любви ребенка к приготовлению блюд, однако он неожиданно прервал ее комментарий своими действиями.

Увидев эту сцену, журналисты Имонн Холмс и Рут Лэнгсфорд не смогли сдержать эмоции и рассмеялись в голос. Мать мальчика тоже пришла в восторг. Не остались в стороне и пользователи соцсетей, которых неожиданная ситуация крайне повеселила.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



