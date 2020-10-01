Ведущий разругался с коллегами из-за защитной маски и уволился

Ведущий британской радиостанции TalkRADIO Джейми Ист решил уволиться после того, как коллега Марк Долан разрезал защитную маску в прямом эфире. Об этом сообщает PressGazette.

Инцидент, который вынудил Иста уйти с должности, произошел в начале сентября, однако сотрудники разругались позднее. Во время пятничного эфира Долан заявил слушателям, что для возвращения к нормальной жизни необходимо избавиться от «жалких, ужасных, неудобных и бесполезных» масок для лица. Для усиления этих слов он разрезал свою маску ножницами.

После эфира руководство программы получило 36 жалоб на выпуск. Людям не понравились «безответственные» призывы Долана. Однако в компании пока не стали проводить расследование случившегося и наказывать ведущего.

28 сентября Ист публично высказался по поводу действий коллеги. Он заявил, что идеалы TalkRADIO ему больше не близки. «Носите маски, спасайте жизни», — добавил бывший радиоведущий. Программный директор радиовещательной компании назвал Иста «великим ведущим» и пожелал ему удачи на будущем месте работы.