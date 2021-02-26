Пригожин отреагировал на включение себя в список разыскиваемых ФБР россиян

Бизнесмен и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин отреагировал на включение себя в список россиян, разыскиваемых Федеральным бюро расследований (ФБР) США. Он обвинил сотрудников американских спецслужб в охоте на ведьм. Бизнесмена цитирует пресс-служба принадлежащей ему компании на странице во «ВКонтакте».

«Для прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом нужна страшилка. Такой страшилкой является Россия. Российская угроза — основная идея в операции "Охота на ведьм", которая проходит повсеместно в США», — отметил Пригожин, подчеркнув, что общество США находится под «неподъемным грузом проблем».