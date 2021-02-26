Россиянам рассказали о верном способе вернуть потерянную в другом городе вещь

Российским путешественникам рассказали о верном способе вернуть драгоценный предмет, потерянный в аэропорту другого города. Советы опубликованы на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как сообщили представители организации, они рассмотрели случай на примере сотрудницы, которая оставила на досмотре в петербургском Пулково браслет ручной работы. Когда девушка прилетела в Москву и обнаружила пропажу, она немедленно нашла почту отдела розыска багажа в аэропорту и написала им письмо.

«Оно содержало описание самой пропажи (было приложено и фото), а также предположение, что браслет мог быть потерян на рамке досмотра, выпав из лотка или свалившись с ленты», — пояснили в АТОР, добавив, что в письме также важно указать номер рейса, маршрут, время вылета и свой контактный телефон для обратной связи.

Сотрудники аэропорта ответили на письмо девушки в течение 20 минут и сообщили, что похожая вещь найдена и передана на хранение в стол находок Пулково. «Из документа также следовало, что первые два дня хранение утерянных вещей в столе находок осуществляется бесплатно. На третий день взимается оплата в размере 249 рублей и 42 рубля за каждые последующие сутки», — уточнили в АТОР.

Чтобы не задействовать своих друзей и не предоставлять большое количество документов, туристка решила забрать браслет с помощью доставки. «Стоимость такой услуги — 960 рублей, доставка осуществляется обычно в течение одного-шести рабочих дней (без учета дня приема отправления в аэропорту)», — говорится в статье.

Вещь доставили девушке в Москву через шесть дней. Как заметили представители АТОР, сотрудники аэропорта Пулково работали очень четко и оперативно, а также ясно и понятно доносили информацию до пассажира.

В сентябре 2020 года неизвестный грузчик аэропорта раскрыл авиапассажирам верный способ избежать потери чемодана во время авиапутешествия. По словам сотрудника авиагавани, в большинстве случаев путаница с багажом возникает из-за старых багажных бирок, которые, как правило, приклеивают к ручке сумки на стойке регистрации.