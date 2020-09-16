Грузчик аэропорта раскрыл верный способ избежать потери чемодана

Неизвестный грузчик аэропорта раскрыл авиапассажирам верный способ избежать потери чемодана во время авиапутешествия. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.

По словам сотрудника авиагавани, в большинстве случаев путаница с багажом возникает из-за старых багажных бирок, которые, как правило, приклеивают к ручке сумки на стойке регистрации — они содержат уникальный штрих-код со всей необходимой информацией о рейсе.

«Снимайте старые бирки! Если на вашем чемодане прикреплена багажная бирка двухлетней давности, а также множество других, нам потребуется гораздо больше времени, чтобы найти нужную дату и место, куда сумка должна отправиться», — пояснил участник треда.

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По его словам, лишние старые наклейки «сбивают с толку» грузчиков, в особенности, когда у них, к примеру, есть всего час на то, чтобы рассортировать 800 предметов багажа по трем направлениям вылета.

Кроме того, отметил автор поста, путешественникам следует всегда оставлять на чемодане свои контактные данные — заполненная форма с указанием имени, адреса и номера телефона владельца в том числе сможет ускорить процесс поиска потерянного багажа.

9 сентября сообщалось, что грузчик аэропорта раскрыл авиапассажирам легкий способ уменьшить вес чемодана и избежать переплаты за багаж. Так, по его словам, путешественникам следует уделить особое внимание процессу сбора в поездку и подумать несколько раз, прежде чем укладывать в сумку тот или иной предмет.