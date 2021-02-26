Российская певица Земфира выпустила первый за восемь лет альбом под названием «Бордерлайн». Об этом сообщается на странице фан-сообщества исполнительницы в Instagram.

«Бордерлайн» стал седьмым по счету альбомом в дискографии Земфиры. Отмечается, что он уже доступен на всех платформах. Обложкой альбома стало его название, написанное белыми буквами на черном фоне и перечеркнутое несколько раз.

1 февраля Земфира выпустила первый за семь лет музыкальный клип. Им стал отрывок из фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер», в котором звучит песня артистки «Злой человек». Литвинова, в свою очередь, анонсировала новый музыкальный альбом Земфиры.

После этого, 19 февраля, певица выпустила песню «остин» и анимационный клип на нее, сюжет которого вращается вокруг дворецкого из бесплатных мобильных видеоигр Gardenscapes и Homescapes.