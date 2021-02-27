Бойцовый петух ударил хозяина ножом в пах и убил его

В индийском штате Телингана бойцовый петух ударил хозяина в пах ножом, который был закреплен на его ноге, в результате чего мужчина скончался. Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, 45-летний Танугул Сатиш приехал в город Джагитал, чтобы его птица приняла участие в нелегальном петушином бою. Когда мужчина выпускал петуха на ринг, птица подпрыгнула и ударила хозяина острой семисантиметровой шпорой в область паха. Сатиш получил серьезную травму и потерял много крови. Пострадавшего доставили в больницу на машине скорой помощи, где его объявили мертвым.

Полицейские предупредили, что организаторы и участники боя будут нести ответственность за смерть мужчины. Они возбудили дело по статье о непреднамеренном убийстве. Бойцового петуха доставили в отделение, где он останется до суда. Правоохранители намерены продемонстрировать птицу, а также ножи, привязанные к ее ногам, как причину смерти хозяина. При этом они пообещали обеспечить петуху защиту в рамках расследования дела.

В 2020 году произошло несколько случаев убийства людей бойцовыми петухами. В январе во время праздника Макара-санкранти в Индии, когда принято устраивать петушиные бои, птица напала на одного из зрителей и ударила его шпорой в живот. Мужчина скончался от кровопотери.

Осенью история повторилась на Филиппинах, где тоже популярны петушиные бои. Во время пандемии их запретили, но они лишь ушли в подполье. Когда в одну из нелегальных арен нагрянули с обыском, петух с лезвиями на ноге перерезал полицейскому бедренную артерию.