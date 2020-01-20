Вооруженный петух зарезал мужчину

В индийском штате Андхра-Прадеш погиб мужчина, наблюдавший за петушиными боями. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Во время петушиных боев к ногам птиц привязывают острые шпоры. Инцидент произошел, когда один из организаторов поединка взял вооруженного петуха на руки, чтобы выпустить его на арену. Пытаясь вырваться, птица полоснула одного из зрителей по животу и зарезала его. Мужчина скончался от кровопотери.

По традиции, петушиные бои устраивают во время праздника Макара-санкранти, который отмечают в середине января. Поединок продолжается до гибели или смертельного ранения одной из птиц. Опасный спорт не исчез даже после запрета, который был введен Верховным судом Индии.

В 2019 году сообщалось, что на юге Австралии пожилая женщина истекла кровью после того, как ее клюнул петух. Клюв птицы проколол варикозную вену на ее ноге.

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