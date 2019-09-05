Суд разрешил петуху кукарекать

Французский суд разрешил петуху Морису (Maurice) кукарекать по утрам, несмотря на жалобы соседей. Об этом сообщает Reuters.

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«Сегодня Морис победил в битве за всю Францию», — заявила хозяйка птицы Коринн Фессо (Corinne Fesseau). Суд отверг требования истца, который надеялся, что петуху велят замолчать, а сама Фессо выплатит компенсацию в размере тысячи евро (73 тысяч рублей).

Французская пресса называла тяжбу конфликтом между сельскими традициями и современными городскими ценностями. Жан-Луи Бирон (Jean-Louis Biron), затеявший тяжбу, живет в городе, но купил второй дом в деревне. Он обвинял петуха в нарушении общественного порядка и жаловался, что птица слишком рано будит соседей.

У Фессо и Мориса нашлось много сторонников, которые считали, что для сельской местности в кукарекающих по утрам петухах нет ничего необычного и тем более противозаконного. По словам адвоката Бирона, после разгоревшегося скандала пара пожалела о такой громкой огласке этого дела.

Семья Бирон не первый раз выступает против Фессо. В 2017 году они также жаловались на крики животного. Тогда добровольцы подписали петицию в поддержку петуха Мориса, которая собрала 155 тысяч подписей.

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