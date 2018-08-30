В Новой Зеландии надумали запретить домашних кошек

Власти новозеландского города Омауи предложили запретить домашних кошек, чтобы защитить местных птиц и других животных. Об этом сообщает издание The Guardian.

Если этот план будет одобрен, всех кошек зарегистрируют, стерилизуют и снабдят чипом. Когда они умрут, их хозяева не смогут завести нового питомца. В результате через несколько лет на новозеландском Южном острове не останется ни одной кошки.

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Авторы плана считают, что это необходимо для сохранения птиц, которые водятся только в Новой Зеландии. «Мы не из тех, кто ненавидит кошек, — заявил представитель природозащитной организации города Омауи Джон Коллинз (John Collins). — Но мы за ответственное владение домашними животными. Тут кошкам определенно не место».

Запрет кошек вписывается в принимаемые правительством страны меры по борьбе с инвазивными хищниками, ввезенными в Новую Зеландию. Для спасения новозеландских животных предлагается к 2050 году истребить всех крыс, горностаев и опоссумов, которые попали на остров с других континентов.

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