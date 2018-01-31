Жителей Бурятии заставят кастрировать всех домашних питомцев

Глава Бурятии Алексей Цыденов внес в региональный парламент законопроект, обязывающий жителей республики стерилизовать или обеспечивать средствами гормональной контрацепции всех домашних питомцев за свой счет. Об этом в среду, 31 января, пишет газета «Номер один».

Соответствующие поправки будут внесены в действующий закон «О содержании и защите домашних животных на территории РБ». Исключение сделают только для тех животных, которых используют для племенного разведения.

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В пояснительной записке отмечается, что такая мера позволит «снизить численность популяции, предотвратить появление нежелательного потомства домашних животных и снизить социальную напряженность на территории Бурятии». Практика всеобщей стерилизации должна сократить число безнадзорных животных, популяцию которых пополняют выброшенные гражданами на улицу щенки и котята.

Будет ли администрация компенсировать малообеспеченным гражданам расходы на стерилизацию, не уточняется. Авторы законопроекта указывают, что дополнительного финансирования из республиканского бюджета на реализацию закона не потребуется.

В сентябре прошлого года власти Новосибирской области решили запретить домашним животным лаять, мяукать и выть в ночные часы, а также в дневное обеденное время. Хозяев питомцев-нарушителей предложили штрафовать на три тысячи рублей.

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