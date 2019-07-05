Соседи подали в суд на петуха за слишком ранние крики

Во французском департаменте Приморская Шаранта соседи подали в суд на хозяйку и ее петуха за то, что он мешает спать окружающим. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Семья Бирон (Biron) предъявила обвинение Коринн Фессо (Corinne Fesseau), а также ее петуху по кличке Морис (Maurice) в нарушении общественного порядка. Они считают, что крики животного слишком рано будят соседей и нарушают их спокойствие. Пара планирует получить компенсацию в размере тысячи евро (71,5 тысячи рублей), которую они хотят потратить на благотворительность.

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Ситуация вызвала общественный резонанс, и многие приехали поддержать Фессо и ее петуха Мориса. Они считают, что для сельской местности это обычная ситуация, в которой нет ничего противозаконного. Адвокат четы Бирон отметил, что после разгоревшегося скандала пара пожалела о такой громкой огласке этого дела.

На судебное заседание, состоявшееся 4 июля, не явились ни обвинители, ни подсудимые. В зале был поднят вопрос о том, является ли коммуна сельской или все же городской, где подобное недопустимо. Планируется, что суд вынесет решение по этому делу в начале сентября.

Семья Бирон не первый раз выступает против Фессо. В 2017 году они также жаловались на крики животного, однако добровольцы подписали петицию в поддержку петуха Мориса, которая собрала 155 тысяч подписей.

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