Петух до смерти заклевал австралийку

На юге Австралии пожилая женщина умерла после того, как ее клюнул петух, пишет The Sun.

Трагический инцидент произошел во время сбора яиц. Уточняется, что петух проколол варикозную вену женщине, в результате чего она скончалась от потери крови.

По словам эксперта-криминалиста из университета Аделаиды профессора Роджера Байарда, домашние животные могут быть опасны для пожилых людей. «Например, кошки в доме представляют для пожилых людей очень распространенную опасность, о которой они могут и не подумать. Кошки любят тереться о лодыжки и ноги и таким образом могут травмировать пожилых людей», — сказал Байард. Он привел в пример случай, когда пожилая женщина скончалась после того, как кошка поцарапала ей ногу.

В июне в американском городе Менифи, штат Калифорния, ручные крысы заразили восьмилетнюю хозяйку смертельно опасной болезнью. Они жили у ребенка в течение двух лет. Хотя они не кусались, болезнетворные бактерии, содержавшиеся в слюне и моче питомцев, все же попали в организм девочки через царапину. В результате она заболела так называемой лихорадкой от укуса крыс. На коже ребенка появилась сыпь, температура подскочила до 40 градусов, а сильная боль в суставах мешала ходить.Девочка попала в больницу, но уже через неделю пошла на поправку.

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