Сестра убила укусившую брата змею и пустила ее на ремень

В американском городе Норко, штат Калифорния, ядовитая змея напала на подростка и укусила его. Об этом сообщает CBS Local.

В воскресенье, 18 агуста, 19-летний Брайс Рассел (Bryce Russell) он вышел из дома на крыльцо, чтобы найти ключи от машины. Пока юноша переписывался с товарищем, он не заметил спящую гремучую змею, которая свернулась в клубок в углу.

Пресмыкающееся напало на американца и укусило его в ногу. Рассел очень испугался, когда почувствовал, как яд начал расходиться по его венам. «Ногу начало жечь, и жар поднимался все выше и выше. Мое лицо, губы и язык начало немного покалывать», — рассказал он.

На помощь американцу кинулись его мать и сестра — обе женщины работают медсестрами. Мать Рассела отбросила змею подальше от дома садовым шлангом. А его сестра вызвала спасателей и убила животное лопатой. Юношу немедленно доставили в больницу, где врачи ввели ему многочисленные противоядия. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Сестра Расселла планирует отдать тело убитой змеи таксидермисту, чтобы тот изготовил из ее кожи ремень, а голову убитой рептилии оставить как трофей.

Ямкоголовые или гремучие змеи — подсемейство ядовитых змей семейства гадюковых. Размер ямкоголовых сильно колеблется от 50 сантиметров до трех с половиной метров. Подобно другим змеям, ямкоголовые нападают на человека, только будучи загнаны в угол либо когда им угрожает опасность.

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