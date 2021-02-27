США открестились от переговоров с Германией по Северному потоку-2

Власти США не проводят консультаций с властями Германии относительно судьбы трубопровода «Северный поток-2» с целью достичь неких договоренностей, позволяющих завершить реализацию проекта. От переговоров с ФРГ открестились американские дипломаты во время телефонного брифинга для представителей Конгресса США, их слова передает Axios.

По данным издания, информацию о переговорах отрицала заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери.

Ранее представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер заявила, что правительство Германии ведет закрытые переговоры с США по вопросу санкций против газопровода. Она также подчеркивала, что обсуждение ведется в закрытом формате, поэтому ФРГ не раскрывает его содержания.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании.