В США заявили о невозможности повторения Россией «унижения» времен Горбачева

Россия не допустит повторения «унизительного» сценария времен позднего СССР в период правления Михаила Горбачева. Такое мнение выразил издатель и главный исполнительный директор журнала National Interest Дмитрий Саймс — американский политолог, специализирующийся на России.

По его словам, Москва, несмотря на желание добиться отмены или смягчения антироссийских санкций, не готова пойти на серьезные уступки в надежде ответ Запада. «Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным», — пояснил Саймс. Он отметил, что санкции могут быть полезным инструментом при условии, что они не изолируют Россию, а побуждают страну к более гибкому поведению.

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Издатель журнала указал, что Москву нельзя «сбрасывать со счетов», хотя она уступает США и Китаю по размеру экономики. «И хотя Россия известна своей чрезмерной зависимостью от экспорта энергоресурсов, ее многочисленные достижения в области военных технологий, космоса, кибернетики, создании вакцины против COVID-19 демонстрируют, что она является развитой страной», — добавил политолог.

Будущее американо-российских отношений — это во многом выбор США, считает Саймс. Если Вашингтон не может согласиться ни на что, кроме неоспоримой гегемонии, Москва станет серьезным препятствием, готовым бросить ему вызов. Россия крайне важна для Америки, так как единственная страна, способная физически уничтожить США. Кроме того, значительна роль Кремля как геополитического балансира в конкуренции между Китаем и Западом. Поддержка Москвой Пекина придает Китаю смелости и делает его геополитически более агрессивным в отношении США и их союзников, заключил политолог.

В 2019 году Горбачев назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой Запада. По его словам, это привело к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за ее пределами. Политик отметил, что нелепо было бы в те годы в условиях существования Организации Варшавского договора предлагать юридически запретить распространение НАТО в Восточную Европу.