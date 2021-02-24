В США сочли «Северный поток-2» победой Путина

Окончание строительства газопровода «Северный поток-2» станет очередной победой президента России Владимира Путина. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

По данным авторов материала, Москва контролирует около 40 процентов европейского газового рынка, однако эта доля будет только увеличиваться. Так, проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» доведут этот показатель до 70 процентов, указано в публикации.

В The National Interest утверждают, что Россия использует энергоресурсы как политическое оружие, чтобы оказывать давление на страны. В случае с «Северным потоком-2» речь идет не столько об Украине, сколько о монополизации европейского газового рынка от Прибалтики до Балкан. «Трубопровод "Северный поток-2" — это непреодолимая преграда для энергетического многообразия и энергетической безопасности Евросоюза (ЕС)», — отмечается в статье.

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В заключение авторы предложили читателям задаться вопросом, почему ЕС намерен поддерживать российскую экономику вместо того, чтобы рассуждать о неправомерности американских санкций, направленных против проекта.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. В настоящее время объект готов на 95 процентов, стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов. Газопровод должны были сдать в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США. В Вашингтоне препятствуют строительству объекта, поскольку американский сжиженный природный газ (СПГ) конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок. Россия между тем обещает достроить объект. В «Газпроме» не приводят точных сроков, потому что они зависят от многих факторов, включая погодные.

«Турецкий поток» был введен в эксплуатацию в начале 2020 года. Его проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Топливо по трубопроводу доставляется через Турцию в страны Европы.