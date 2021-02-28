Автомобильный кортеж с флагом Турции перекрыл шоссе в Москве

Кортеж из нескольких автомобилей перекрыл Варшавское шоссе в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

Сообщается, что нарушение движения произошло в 15:30. Несколько водителей ехали, мешая всему автомобильному потоку, и совершали опасные маневры. В частности, машины ехали задним ходом, резко перестраивались, а после перекрыли движение. На опубликованных кадрах видно, что на капоте одного из автомобилей находилось изображение флага Турции.

«Такая езда на дорогах — абсолютно недопустима. Это угрожает безопасности других участников движения. Так ездить нельзя», — говорится в сообщении. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что нарушителей задержали в течение часа. На них составили протоколы об административном правонарушении, передает РИА Новости.

В феврале под Москвой произошло ДТП с ракетной установкой и четырьмя машинами. Авария случилась на Можайском шоссе в городе Голицыно.