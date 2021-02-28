Американский телеканал раскрыл политические планы Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп объявит о том, что не рассматривает возможность создания в стране новой партии. Его политические планы раскрыл американский телеканал Fox News.

«Мы не создаем новые партии и не будем разделять нашу мощь и силу. Вместо этого мы будем едины, как никогда до этого», —процитировал телеканал фрагмент из подготовленной речи Трампа.

Трамп должен выступить на конференции политических консерваторов (CPAC). Это выступление станет первым после истечения срока его президентских полномочий. Ожидается, что он призовет республиканцев к единству, а также раскритикует действия нынешнего президента Джо Байдена, в том числе в сфере миграции.

Ранее американский сенатор-республиканец Митт Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на пост президента в 2024 году. По его словам, если Трамп примет такое решение, Республиканская партия поддержит его кандидатуру. Ромни указал, что сам не будет голосовать за Трампа, как не голосовал и в прошлый раз.