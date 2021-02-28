В Германии назвали три условия завершения «Северного потока-2»

В Германии назвали три условия, при которых Россия сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2». Своим мнением по этому поводу поделился со Spiegel глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Как отметил Ишингер, в настоящее время ряд европейских стран и США оказывают на Германию серьезное давление, пытаясь остановить реализацию проекта. Однако, считает он, отказ от российского газопровода — «очень плохая идея», поскольку он может привести к болезненному судебному процессу.

В то же время, по мнению дипломата, существует вариант, при котором строительство «Северного потока-2» все же будет завершено — для этого необходимо предпринять три шага. Так, Германии придется внедрить механизм экстренной остановки работы газопровода, при этом обеспечив ЕС доступ к нему.

Также, считает Ишингер, Германия могла бы предложить Евросоюзу и США «Евроатлантический энергетический договор», который провозглашал бы скорейший переход к возобновляемым источникам энергии, укреплению целостности европейского газового рынка и усилению поддержки Украины и ее экономическому развитию. В дальнейшем, по мнению дипломата, к такому соглашению могла бы присоединиться и Москва. Кроме того, по словам Ишингера, Берлин мог бы увязать запуск «Северного потока-2» с выполнением Москвой ряда политических условий.

Ранее в феврале министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце заявила, что в случае остановки строительства «Северного потока-2» Германия может столкнуться с исками о возмещении ущерба в международных арбитражных судах.