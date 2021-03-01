«Борат 2» получил «Золотой глобус»

Фильм «Борат 2» режиссера Джейсона Уолинера получил «Золотой глобус» в категории «Лучшая комедия/мюзикл». Трансляцию 78-й церемонии вручения награды введет NBC.

В данной категории на награду также претендовали мюзикл «Гамильтон» Томаса Каила, «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова, «Выпускной» Райана Мерфи и «Мьюзик» певицы Sia.

Саша Барон Коэн, исполнивший в картине главную роль, завоевал «Золотой глобус» за «Лучшую комедийную роль».

Ранее Актер Чедвик Боузман был посмертно удостоен награды «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический актер» за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Награду артиста, исполнившего главную роль в фильме «Черная пантера» вручили его вдове.