Женщина решила поймать мужа на измене и раскрыла другой неожиданный секрет

Американская TikTok-блогерша Мэгги Клейтон (Maggie Clayton) опубликовала ролик, в котором попыталась уличить мужа в измене. Женщина ошиблась, но случайно раскрыла другой неожиданный секрет возлюбленного. Видео появилось в TikTok еще в конце 2020 года, однако крупные СМИ, в частности, The Mirror, обратили на него внимание только в феврале.

Когда Клейтон возвращалась домой с работы, она услышала громкую музыку, доносившуюся из гостиной. При этом в окне блогерша увидела силуэт женщины с длинными волосами. Убежденная, что муж изменял ей, Мэгги решила поймать его «с поличным»: она включила камеру на смартфоне и зашла в жилище.

Перед глазами Клейтон предстало неожиданное зрелище. «Девушка», которую она заметила в окне, оказалась ее собственным мужем в парике и узких джинсах — тот изображал рок-звезду и пел в караоке с одним из приятелей.

Зрители посмеялись над увиденным, оценив «величайший поворот сюжета». Некоторые комментаторы написали, что посмотрели «классический случай» неоправданных подозрений от партнера.