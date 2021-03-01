Названы самые популярные пароли 2020 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных DLBI.

Лидером рейтинга вновь остался шестизначный код «123456». Также высокие позиции сохранили комбинации из простой последовательности цифр: «12345», «123456789» или «000000». Кроме того, неизменной популярностью пользуются пароли «password» и «пароль».

Однако в топе рейтинга есть и изменения. В частности, из десятки ушли вариации паролей на базе сочетания букв qwerty, а на их место пришли «asdasd» и «asdfghjkl». Также оказались распространены «я», «любовь» и «привет».

Часто пользователи в 2020 году придумывали пароли, связанные с коронавирусом: эксперты отметили растущее число «covid19», «корона», «epidemic», «COVID19_Access», «pandemic», «coronavirus».

11 февраля хакеры опубликовали в интернете более трех миллиардов логинов и паролей пользователей почтовых сервисов Gmail и Hotmail, полученных в результате сбора данных из множества утечек. Юзеров призвали включить двухфакторную аутентификацию для аккаунтов электронной почты, оперативно поменять пароль и регулярно изменять его в дальнейшем, а также пользоваться менеджером паролей для защиты остальных аккаунтов в других онлайн-сервисах.

9 февраля глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Федоров напомнил о важности надежных паролей. По его словам, идеальный пароль включается в себя 16 символов, среди которых строчные и заглавные буквы и цифры.